Lavagna: 32enne arrestato per detenzione e spaccio

Ieri, i poliziotti del Commissariato Chiavari hanno arrestato un 32enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo è stato fermato poco dopo mezzogiorno in via Santa Giulia a Lavagna, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, in risposta anche alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che avevano notato uno strano andirivieni nella zona denominata “Korea”.

All’interno dell’abitazione del 32enne hanno trovato 167 grammi di hashish, 70 di marijuana, 11 di mannite, 170 euro in banconote di piccolo taglio ed un bilancino di precisione. Sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina.