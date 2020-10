Cinque Terre, presenti nella nuova piattaforma Panorama

da Guido Ghersi

Online, la nuova piattaforma “Panorama” dedicata alla promozione di approcci e processi di gestione per i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e non solo, basati sulla connessione tra natura e cultura: tra i casi di studio presentati, anche quello sul sito delle Cinque Terre, Porto

Venere ed Isole, con la creazione di un sistema di governance coordinata e condivisa tra attori istituzionali e la costituzione di un apposito ufficio per il sito, definito in accordi tra tutti i soggetti coinvolti.

La comunità tematica è visitabile al sito: https://panorama.solutions/en/portal/nature-culture