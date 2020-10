Festa per il rientro del pubblico al Comunale. Un primo tempo abbastanza equilibrato con un gol dell’Entella annullato per fuori gioco. Poi alla ripresa gli ospiti passano in vantaggio e la Virtus Entella percorre a fatica la ricerca del pareggio che comunque trova e difende. Rammarico perché la partita poteva terminare con tre punti in classifica.