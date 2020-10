Zoagli: sanzione se la mascherina non copre anche il naso

A Zoagli, da ieri, giovedì 15 ottobre, fino a venerdì 13 novembre compreso sono in vigore le seguenti norme anti covid:

E’ obbligatorio indossare la mascherina nelle seguenti situazioni:

• sui mezzi di trasporto pubblico;

• all’interno degli uffici pubblici, dei pubblici esercizi e delle altre attività commerciali ed artigianali in genere;

• all’interno delle aree mercatali nonché di altre manifestazioni espositive turistiche e commerciali;

• in prossimità o in fase di attesa, all’ingresso e all’uscita del plesso scolastico cittadino di ogni ordine e grado;

• è fatto obbligo avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto quando non è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

• nello specifico è obbligatorio l’uso della mascherina nelle seguenti aree del centro cittadino più frequentate:

– Piazza XXVII Dicembre 1943, vie limitrofe e di accesso alla piazza;

– Piazza San Martino;

– Via C. Colombo e Via G. Merello;

– percorrendo le passeggiate a mare;

• è comunque obbligatorio indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere un distanziamento tra le persone non conviventi di almeno 1 metro e nel corso di attività sportive individuali la distanza interpersonale è di 2 metri.

Sono comunque esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

L’utilizzo in maniera impropria dei sistemi di protezione (ad esempio lasciando scoperto il naso) equivale, ai fini della sanzione, al mancato utilizzo degli stessi.