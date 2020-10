Ieri si è riunito il Consiglio comunale di Zoagli. All’ordine del giorno “Provvedimenti in esecuzione della deliberazione n. 50/2020/ del 14 maggio 2020, della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria”. Si tratta di rilievi mossi alla giunta comunale che ha amministrato in precedenza il Comune e che dovrà rispondere di alcune decisioni assunte e deliberate.