‘Santa’: Palazzetto dello sport verso il completamento

Verso il completamento dei lavori del Palazzetto dello sport a Santa Margherita Ligure. Di seguito uno stralcio della determina dirigenziale, pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.

“…di affidare al raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall’arch. Paolo1.Greppi, con studio professionale a Brescia l’incarico per la progettazione della seconda perizia suppletiva inerente i lavori di completamento del palazzetto dello sport e per la relativa direzione lavori; di dare atto che per la redazione della perizia suppletiva e l’incremento della direzione lavori. verrà corrisposto al raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall’arch. PaoloGreppi un compenso pari ad € 12.600 di cui € 5.800 per prestazioni architettoniche, € 1.400 per prestazioni relative agli impianti meccanici, € 900 per prestazioni relative agli impianti elettrici, € 3.000 per presentazione pratica ai vigili del fuoco ed € 1.500 per la variante strutturale alle scale in ferro, oltre contributo previdenziale, per una spesa complessiva pari ad € 15.986,88.