Recco: rifacimento segnaletica e divieto di sosta, le vie

Rifacimento della segnaletica stradale con divieto di sosta con rimozione forzata in alcune strade di Recco nelle giornate sotto indicate.

Martedì 20

1.Dalle ore 08:30 a termine in Via Marconi, nel primo stallo auto tracciato di fronte al civ. 38 e nell’ultimo stallo auto tracciato prima del civ. 44;

2. Dalle ore 08:30 a termine in Via G.E. Massone, in corrispondenza dello stallo riservato allo scuolabus lato mare;

3.Dalle ore 07:30 a termine in Passeggiata Punta Sant’Anna, nel primo stallo auto tracciato dopo l’intersezione con Via Romana;

4.Dalle ore 08:30 a termine in Via Ponti Romani, nel tratto compreso tra la strada sterrata di accesso al torrente Recco e la strettoia prima del civ. 11.

Giovedì 22

1.Dalle ore 07:30 a termine in Viale Escrivà, in tutti gli stalli tracciati nell’area all’ingresso del Cimitero Centrale-Parco della Rimembranza.