Recco, Avegno e Uscio: Pd, si dimette la segretaria del circolo

I componenti del Direttivo del Circolo PD Recco Avegno Uscio prendono atto, loro malgrado, delle dimissione di Margherita Ceravolo da Segretaria del Circolo.

Tali dimissioni erano state preannunciate e rinviate causa la scadenza elettorale.

Pur dispiaciuti non possiamo che accettare la sua decisione, ben comprendendo le motivazioni relative ad impegni familiari, lavorativi e di consigliere comunale nel Comune di Avegno che assorbono molto del suo tempo.

La volontà di proseguire il suo impegno politico in questo ruolo amministrativo, agendo perché i valori democratici siano promossi e sempre rispettati ovunque, sono la certezza che sarà sempre al nostro fianco per tutte le iniziative che intraprenderá il Partito Democratico.

Non possiamo che ringraziarla per tutte le energie profuse in questi anni per il Circolo e per l’intero Golfo Paradiso.