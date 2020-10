RASSEGNA STAMPA. Covid, più contagi e ricoveri

Oggi, venerdì 16 ottobre, auguri a Margherita. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: congregazione (società di religiosi sottoposta a una regola comune approvata dall’autorità ecclesiastica con scopi per lo più di apostolato e di collaborazione coi parroci; ciascuna delle commissioni stabili di cardinali; adunanza, riunione, assemblea). Proverbi: “La miseria è un gran malanno”.

Il Secolo XIX. Covid: “Venti nuovi positivi e i ricoverati salgono a 30”; “Rifiuta di indossare la mascherina, maxi sanzione a Rapallo”; “Test antigenici rapidi a scuola”; “Pronti a raddoppiare le ore di lavoro a casa”; “Stop alle visite anche a ‘Sereni orizzonti'”; “30.000 ore di attività per 50 volontari”. Turismo: la Riviera in vetrina a Rimini. Caccia: via libera agli abbattimenti di cormorani.

Sestri Levante: Portobello senza barche fino alla metà di aprile. Sestri Levante: rinviato l’incontro su ‘Salvare in terra e in mare’. Casarza Liguire: il polo sanitario parte con 60 vaccini. Casarza Ligure: anche la Croce Verde nel nuovo presidio sanitario. Chiavari: scuola e regole di allerta, incontro all’auditorium. Chiavari: folla all’addio per Robinson. Chiavari: “Basta ritardi sul depuratore”. Chiavari, uffici Uil aperti in piazza Roma. Chiavari: il Festival dell’eccellenza al femminile, premiata Zehra Dogan. Chiavari: all’istituto Luzzati chiesto nuovo orario. Carasco: cade da albero, è grave,

Rapallo: rifiuti della mareggiata, eliminarli costerà 72.000 euro.

Camogli: convegno su pandemia e ricettività. Avegno: tranciate le condotte di acqua e gas. Avegno: un monumento dedicato agli alpini.