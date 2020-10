Proseguono i sopralluoghi del consigliere con incarico alla nettezza urbana e al demanio Andrea Rizzi. In questo momento si trova a San Michele di Pagana con gli operatori di Aprica per accertare i dettagli degli interventi da attuare a partire dall’inizio della prossima settimana per rimuovere e smaltire correttamente i detriti emersi a seguito dell’ultima mareggiata.