Lavagna: le tariffe della tassa di soggiorno

L’amministrazione di Lavagna ha approvato le tariffe relative alla tassa di soggiorno. La determina integrale è pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

5*Hotel: 5 euro a persona/ giorno

4*Hotel: 4 euro

3* Hotel: 1,50

2* Hotel 1

1* Hotel: 1

alberghi diffusi: 1 euro persona/giorno

locande: 1 euro persona/ giorno

b&b: 1 euro persona giorno

agriturismo: 1 euro persona giorno

Campeggi/ parchi vacanza: 0,50 persona/ giorno

piazzole stanziali in campeggi/parchi per vacanza: 15 euro forfettari annui

case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza e appartamenti ammobiliati ad uso turistico (comprese le locazioni a scopo lavorativo o studio): soggiorni da 1 a 7 giorni: 8 euro ad alloggio; soggiorni da 8 a 15 giorni 10 euro ad alloggio; soggiorno maggiore di 15 giorni: 15 euro alloggio (la tariffa forfettaria di intende per ogni contratto di locazione).

La tassa di soggiorno si paga dall’1 marzo al 31 ottobre.