Lavagna: inverno senza Luna park, colpa del covid

La Giunta Comunale ha bocciato la presenza del Luna park la vcui presenza era prevista in piazza Milano dal 28 ottobre al 5 dicembre.

Questa la motivazione: ” Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 13/10/2020 che detta misure urgenti di contenimento del contagio da covid 19 sull’ intero territorio nazionale e che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus dispone il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale; visto l’andamento della situazione epidemiologia del proprio territorio; considerato che l’ evento all’aperto possa implicare assembramenti anche per un lungo periodo temporale e che non sia possibile assicurare nel suo svolgimento il rispetto delle misure di contenimento del contagio; ritiene di sospendere l’ evento “Luna Park invernale – anno 2020”.