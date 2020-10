Irrompono in villa, e rapinano famiglia

Tre rapinatori, travisati e armati di pisola, dopo avere forzato una porta-finestra, hanno fatto irruzione in una villetta unifamiliare a Ronco Scrivia minacciando un artigiano, la moglie e il figlio e chiedendo i soldi che avevano in casa: banconote per 4.500 euro. Dopo la rapina i tre hanno chiuso la famiglia in una stanza senza finestre e sono fuggiti. L’artigiano è riuscito a sfondare la porta della stanza e a dare l’allarme ai carabinieri. Dei tre, forse attesi all’esterno da un quarto uomo, al momento nessuna traccia. Ci si chiede se i banditi fossero a conoscenza che l’artigiano aveva con sè 4.500 euro in contanti.

Ti potrebbero interessare anche: Covid: test ai medici di famiglia per alleggerire…