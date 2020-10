Oggi Chiavari registra una guarigione e nessun nuovo contagiato.

“Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari scendono da 49 a 48. Le persone in sorveglianza attiva spiega il sindaco Marco Di Capua – scendono da 84 a 55, 7 per rientro dall’estero e 48 per contatti con persone positive. Non cadere in un nuovo lockdown dipende da tutti noi, ognuno deve fare la propria parte”.