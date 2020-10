Camogli: fiabe, filastrocche e canzoni per i 100 anni di Gianni Rodari

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, il celebre e amato scrittore, poeta, pedagogista, nato il 23 ottobre, il Comune di Camogli, aderendo alle iniziative dedicate all’autore nella settimana dal 19 al 24 ottobre e promosse dalle Biblioteche del Sistema di Città Metropolitana, propone uno spettacolo dedicato ai bambini.

Sabato 24 ottobre, presso la biblioteca “N. Cuneo”, Franco Picetti e Francesca Valdenassi, dell’associazione “I Cantastorie” intratterranno i bimbi con fiabe, filastrocche e canzoni ispirate alle storie più note di Gianni Rodari.

Sarà anche l’occasione per poter visionare le nuovissime pubblicazioni appena acquistate dalla Biblioteca, che potranno essere prese in prestito prossimamente, rigorosamente in base ai protocolli e alle misure anti covid.

Doppio appuntamento dunque alle ore 10.00 e alle ore 11.00, con prenotazione obbligatoria e accesso consentito ai soli bambini, inviando una mail a biblioteca@comune.camogli.ge.it, oppure telefonando al n. 0185 729048 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

L’evento è a numero limitato, massimo 12 partecipanti per ciascun appuntamento, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticontagio. È obbligatoria la mascherina.