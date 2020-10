A Camogli sono in corso i lavori per l’ascensore che, attraverso il sottopassaggio ferroviario del Torrasco, collegherà via 20 Settembre e via Lorenzo Bozzo. Coprirà un dislivello di 13 metri; potrà portare un massimo di sei persone per complessivi 450 chili. Costo 150.000 euro. Il sottopassaggio del Torrasco è temporaneamente impercorribile dai pedoni e non può essere usato come posteggio per motocicli.