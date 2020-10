Atp: un display, nuovo sistema contro gli assembramenti

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo



E’ una soluzione all’avanguardia e anche molto semplice nella sua

applicazione, quella che in queste prime settimane di orario invernale e

di riapertura delle scuole sta permettendo ad Atp di mantenere sotto

controllo il limite di presenze a bordo (che è dell’80 per cento dei

posti). Si tratta dell’applicazione su tutti i bus, di un

conta-passeggeri, collegato al display luminoso sul quale appare il numero

indicativo della linea intervallato dal numero di posti ancora

disponibili. L’informazione, visibile ai passeggeri che attendono alla

fermata e all’autista, è fondamentale per permettere a chi aspetta alla

fermata di rendersi conto della situazione a bordo e all’autista di

attivare il dispositivo emergenziale in caso di raggiungimento del limite:

«In queste situazioni, non viene consentito più di salire a bodo ma

automaticamente scatta la chiamata alla centrale operativa Atp che invia

immediatamente un secondo mezzo per raccogliere chi è rimasto alla fermata – spiega Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp – in queste ci siamo resi conto che il sistema funziona perfettamente ed è apprezzato dai passeggeri, che legittimamente chiedono di poter viaggiare su mezzi in

linea con i protocolli di sicurezza. La presenza del display, offrendo

un’informazione chiara e continua, evita anche di lasciare le persone nel

dubbio o nell’incertezza rispetto alla quantità di persone a bordo e di

posti ancora disponibili. Siamo molto contenti di quest’applicazione e

abbiamo chiesto all’impresa toscana Ameli, che ha brevettato e produce il

sistema, di avere altri display».

Non a caso l’esperienza di Atp è stata presentata come esempio all’International Bus Expo che si è svolto tra il 14 e il 16 ottobre a Rimini in coincidenza con il TTG Travel Experience.

Particolarmente efficace è il rapporto con la centrale operativa,

inaugurata a Chiavari lo scorso 20 luglio in corso Assarotti 1R nel centro

di Chiavari. Qui il personale riceve costantemente le comunicazioni degli

autisti e in caso di bus troppo pieni fanno partire il secondo mezzo

sostitutivo. Il cosiddetto “bis” è già stato utilizzato una quarantina di

volte: «Le linee che più frequentemente raggiungono il limite e richiedono

un secondo mezzo, sono quelle scolastiche che servono il prezzo di piazza

Nassirya a Chiavari, la linea tra Sestri Levante e Chiavari, la

Fontanabuona e Cogoleto» – aggiunge Roberto Rolandelli, direttore di

servizio. Prosegue anche la presenza di steward a disposizione dei

passeggeri per dare informazioni. Ogni giorno due steward sostano in

maniera pressoché fissa in prossimità della zona scuole di Chiavari.

