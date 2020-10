Vela/ “Premio Città di Rapallo Dinghy”, i vincitori

Dal Circolo Nautico Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si inizia con il 24° “Trofeo Città di Rapallo – Dinghy 12” il 10 e 11 ottobre sono in acqua i Dinghy 12 piedi. Questa regata, organizzata dal Circolo Nautico Rapallo, è un must nel calendario della Classe di questa piccola, storica e così bella deriva a vela. Era stata rinviata in primavera a causa del lock down.

Diciotto dinghy si sono sfidati nelle acque del Golfo Tigullio, ed hanno trovato condizioni di vento e di mare impegnative.

Sabato partenza puntuale alle ore 12, con vento e mare di scirocco aumentato durante la giornata. Tre prove molto tecniche: boline con vento teso ed equipaggi alle ginghie, e poppe surfando sulle creste delle onde in aumento.

Per domenica le previsioni non erano delle migliori: nord-nord est 25/30 nodi oltre il limite per regatare in sicurezza ma la situazione mattutina è diversa con cielo coperto e una tramontana che invita il Comitato di Regata a conferma il programma.

Il vento di tramontana influenzato dalle burrasche che transitavano all’orizzonte hanno messo alla prova le capacità dello staff in mare. Dopo numerose partenze annullate il vento si è stabilizzato e la professionalità del Comitato di Regata e la pazienza dei regatanti è stata premiata. Due prove con vento da nord di 11 nodi con raffiche a 16 concluse in meno di due ore.

Con 5 prove valide in due giorni il Tigullio si è confermato all’altezza delle aspettative.

Vince il Trofeo Città di Rapallo 2020 Fabrizio Bavestrello LNI Rapallo, Secondo e Primo Master Gin Gazzolo LNI Santa Margherita, Terzo Alessandro Pedone YC Monaco. Primo dei Dinghy Classici, interamente costruite in legno, Emanuele Ottonello del CN Costaguta che vince anche la classifica Supermaster. Francesca Lodigiani vince la speciale classifica al femminile.

Una manifestazione, svolta tutta in mare, questa volta per il rispetto delle regole senza eventi di contorno a terra, ma con i regatanti che hanno trovato quello che cercavano, il vento.

Il 17/18 ottobre si replica con le Regate Nazionali per la classe L’Equipe riservata ai giovanissimi atleti under 16.

Il 24/25 ottobre il 39° Criterium Internazionale Derive vedrà in acqua le derive delle classi Fireball, Melges 14, L’Equipe e Optimist per una festa della vela nel rispetto delle Normative della Federazione Italiana Vela.