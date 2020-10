Turismo/ Liguria Together dal Tigullio al Ttg di Rimini

Dall’ufficio stampa di Confesercenti Liguria riceviamo e pubblichiamo

È in corso di svolgimento fino a domani, venerdì 16 ottobre, Rimini TTG Travel Experience, il principale marketplace del turismo B2B in Italia e la manifestazione di riferimento per la promozione e la commercializzazione del turismo mondiale nel nostro paese. Un appuntamento irrinunciabile anche per la Liguria che, infatti, è presente con un proprio stand e 14 partner imprenditoriali.

Fra questi, da segnalare Liguria Together, raggruppamento di operatori privati ed enti pubblici del Tigullio, a sua volta associato a Confesercenti.

“Siamo orgogliosi di essere qui a Rimini – commenta il presidente di Liguria Together, Francesco Andreoli – Dopo la ripartenza con Discover Italy a Sestri Levante, continuiamo la nostra strada per la promozione del territorio e delle nostre singole aziende. Contenti di essere venuti, contenti di aver fatto nuove conoscenze e nuovi business. Quando tutto ripartirà e torneremo alla normalità, avremo seminato e raccoglieremo i frutti, pronti per ripartire per la prossima stagione, invernale ed annuale”.