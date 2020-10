Sestri: sviluppo e territorio, incontro Ghio-Durante

Dalla pagina Facebook del Comune di Sestri Levante

Questa mattina la Sindaca ha incontrato il nuovo presidente di Gruppo Tigullio Confindustria Genova, Giancarlo Durante, per un confronto su progetti di sviluppo e la salvaguardia del nostro territorio.

Fra gli argomenti affrontati, gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, l’implementazione di forme di mobilità integrata, azioni congiunte per lo sviluppo turistico e promozione del territorio e per affrontare con consapevolezza e strategia le prospettive offerte dai fondi strutturali dell’Unione Europea, in particolare dal piano Next Generation Eu per la ripresa.

L’incontro è stato molto proficuo, guidato dalla comune convinzione della necessità di lavorare assieme alle altre amministrazioni del territorio e ai rappresentanti del mondo economico per cogliere le opportunità previste per i prossimi mesi in modo strategico per il territorio. Una buona base di lavoro comune.