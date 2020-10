‘Santa’: San Siro, installato il distributore di acqua microfiltrata

Lo si attendeva da un po’, alla fine è arrivato. Parliamo del distributore automatico di acqua microfiltrata (attinta dall’acquedotto) che al termine di un complesso iter burocratico ha visto la luce in Piazza San Siro, individuata come spazio ideale per la sua densità abitativa. Decisamente popolari i massimali di prezzo concordati dall’amministrazione comunale con la società concessionaria, la Bieffe consulting di Chiavari: 5 centesimi al litro per l’acqua liscia, 10 per quella gassata. Il contratto avrà la durata di 6 anni e sarà prorogabile per altri 6. Alla base dell’iniziativa, la volontà del Comune di lanciare un messaggio contro l’utilizzo superfluo di imballaggi in plastica.