Recco: “Palestre scolastiche, ecco come le abbiamo rese sicure”

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

“Con la ripartenza delle scuole e la ripresa delle attività sportive all’interno delle palestre scolastiche, in orario extra scolastico, è importante garantire a studenti e atleti la massima sicurezza – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – l’Amministrazione comunale si è impegnata a sanificare tutti gli ambienti con l’impiego di una ditta specializzata e un investimento ad hoc”. I protocolli prevedono che le istituzioni scolastiche, al termine delle lezioni, procedano alla sanificazioni dei locali, le società sportive che li utilizzano sono obbligate a un’approfondita pulizia degli spazi mentre a fine giornata spetta al Comune un’accurata sanificazione delle palestre, a tutela degli studenti che le useranno per le ore di educazione fisica. Per il momento non è prevista attività di sanificazione nelle due palestre del liceo Nicoloso da Recco perché sono in corso lavori di adeguamento delle strutture, che termineranno a novembre, fanno sapere i consiglieri delegati allo sport Luigi Massone e alle strutture sportive Sara Rastelli. “Il Comune vigilerà sul corretto utilizzo degli spazi e sull’applicazione delle misure di prevenzione anticontagio” aggiunge Gandolfo. L’incarico per gli interventi di pulizia giornaliera è stata affidato alla ditta Grattacaso di Savona, per un impegno di spesa di 3.294 euro, che prevede la disinfezione della palestra, della palestrina e del campetto della scuola media, con la pulizia delle superfici, mediante l’abbattimento di colonie batteriche e dei virus, con particolare cura a tutti gli oggetti a frequente contatto manuale (es. maniglie di porte e finestre, rubinetterie, locali docce e relativi miscelatori, scarichi wc e relativi pulsanti e maniglie).