RASSEGNA STAMPA. Diga Perfigli inarrestabile

Il Secolo XIX. Fiume Entella: la marcia inarrestabile della diga Perfigli. Covid: “Boom di contagi, crescono ricoveri e sorveglianza”; “Io Paola Del Guiercio non cedo al virus”; “Case di riposo, sale l’allarme”; “Bar e ristoranti la polizia controlla”; “Cinema costi invariati, ma il 20% degli incassi (in meno) rispetto all’anno scorso”; “Agenzie di viaggio, è crisi nera”; “Smart working in Comune? La riviera adesso di divide”; Impianti sportivi, senza attività amatoriale dovranno chiudere”; “Associazione catering, una vera mazzata”.

Moneglia: oggi sospensione dell’energia elettrica. Cogorno: la Croce Rossa lancia “Grandi domani”. Chiavari: oggi l’ultimo saluto a Robinsin Fabbri. Chiavari: orti urbani a Sampierdicanne. Chiavari: piazza Del Buono, alberi con Mosaico Verde. Chiavari: pista ciclabile, ora niente modifiche. Chiavari: Ri Alto, 300.000 euro di asfalto. Chiavari: biblioteca all’Economica, 500 nuovi volumi. Chiavari: fondazione Zavattaro, premio agli studenti.

Rapallo: perché è fondamentale il vaccino contro l’influenza. Rapallo: stamattina in basilica ultimo saluto a Sara. Santa Margherita Ligure: contributo Tari, bando per le famiglie.

Recco: il ponte di ferro è transitabile. Recco: addio a Enrico Fantoni.

Cicagna: Comunità Slow Food per valorizzare la Fontanabuona. San Colombano: Calvari, un semaforo all’incrocio per Romaggi.