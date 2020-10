Rapallo: San Francesco, la giunta approva il progetto

Dall’ufficio stampa del Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

La giunta comunale ha approvato stamane il progetto esecutivo di realizzazione del secondo stralcio del primo lotto e di completamento del primo stralcio del primo lotto dei lavori di realizzazione della copertura sul torrente San Francesco: opera strategica per la messa in sicurezza stradale e per la mitigazione del rischio idraulico.Gli interventi cubano complessivamente 6 milioni di euro (4 milioni e 150mila euro per il secondo stralcio, un milione e 850mila euro per il completamento del primo stralcio). La progettazione esecutiva è a cura dell’ingegnere Sergio Picchio, con studio a Genova.

«L’obiettivo è stato quello di procedere con la redazione di un progetto esecutivo che apportasse tutte le modifiche necessarie al progetto definitivo atte a ridurre le tempistiche realizzative del cantiere anche in relazione agli aspetti legati al finanziamento regionale, e con il massimo rispetto del cronoprogramma prefissato – spiega Filippo Lasinio, assessore ai Lavori Pubblici- Sono quindi previste fasi d’opera contemporane e in diverse zone del cantiere e turni di lavoro in crementabili secondo le necessità. In fase di gara, vedremo di inserire tutte le garanzie e i criteri possibili che portino all’individuazione di una ditta che possa portare ad ultimazione i lavori nel minor tempo e nel miglior modo possibile. Ringrazio il vicesindaco Pier Giorgio Brigati che ha contribuito in maniera sostanziale in questa fase. Nei prossimi giorni sarà necessario incontrare leattività commerciali della zona per condividere il più possibile le fasi di cantiere».