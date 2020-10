Rapallo: Brasey e la Pulce abbattono le barriere della funivia

Dal Direttivo Circolo della Pulce riceviamo e pubblichiamo

Soddisfazione questa mattina per il primo sopralluogo presso l’impianto della funivia col fine di provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche, come dal nostro Circolo sollecitato in data 6 ottobre e che aveva trovato sin da subito la disponibilità da parte del dott. Eugenio Brasey e l’appoggio del PD cittadino e del Movimento 5Stelle che qui ringraziamo.

Presenti insieme a noi, per il Comune di Rapallo il geom. Andrea Calabrò dell’Ufficio Tecnico, Alessandro Banti Capo servizio dell’impianto in collegamento telefonico con l’ing. Enrico Perocchio Direttore di esercizio dell’impianto e il Consigliere Eugenio Brasey che tra l’altro, ha contribuito a trovare tra le pieghe del bilancio Comunale la somma di euro 150.000,00 da destinarsi a tale scopo.

Sapevamo tutti che la soluzione non era semplice, e a tal fine già nella giornata si era tenuta una riunione informale tra tecnici del Comune e all’arch. Emanuele Franzoni per ipotizzare le possibili ipotesi, ma oggi con soddisfazione possiamo annunciare che non solo si è trovata la copertura finanziaria, ma anche la soluzione, sia per la stazione a valle che per quella molto più complessa a monte dell’impianto. Il sopralluogo ci ha permesso anche di individuare ove collocare i servizi igienici adatti sia a normodotati che a disabili e intravvedere un possibile riordino della zona di aspetto presso la biglietteria a valle.

Visto che spesso ci si focalizza solo sulle disabilità motorie, abbiamo anche presentato e suggerito gli ausili di base per le diverse disabilità.

Il prossimo passo e sarà a breve, come promesso dal dott. Eugenio Brasey, l’affidamento dell’incarico per la progettazione. Come nostra abitudine non ci accontenteremo di quanto fatto oggi, ma seguiremo l’iter sino a sua conclusione, senza mollare e tenendo informata a mezzo stampa la cittadinanza.

Ausilio per sordi :

segnali luminosi per apertura e chiusura porte cabine.

Ausilio ciechi e ipovedenti :

Percorso tattile,

segnali sonori per apertura e chiusura porte,

tavoletta sensoriale all’esterno, ideale dalla biglietteria che spieghi il percorso della funivia ed eventuali regole alle quali attenersi,

tutto ciò che è scritto all’interno delle cabine deve essere scritto anche in braille,

incentivare la formazione del personale alla lingua dei segni italiana, almeno per ciò che è indispensabile nella comunicazione inerente l’acquisto dei biglietti e il percorso in funivia.

Ausilio per disabilità motorie:

abbattimento di tutte le barriere architettoniche, affinchè i disabili possano accedere”in autonomia” come prescritto dalla normativa.