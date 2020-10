Da Giampiero Sacella riceviamo e pubblichiamo

Sono un cittadino di Recco, non so e non voglio sapere chi è l’ingegnere che ha progettato le ringhiere del ponte di ferro; finalmente riaperto, ma con ringhiere non a norma. Spero e mi auguro che la spesa del rifacimento o adeguamento di detta ringhiera sia a carico del progettista.