Covid: ordinanza per Genova, alcune precisazioni

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

A maggior chiarimento dell’ordinanza anti covid emessa ieri sera dalla Regione Liguria

In tutta la città:

· – Chiusura totale delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L’attività è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;

· Chiusura notturna (dalle 21 alle 8 del giorno successivo) degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e grandi strutture di vendita di alimentari. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È comunque sempre ammessa la vendita tramite consegna al domicilio.

Nelle aree Centro Storico (con esclusione del Porto Antico), Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo (vie definite nell’allegato 1 dell’ordinanza):

Divieto delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo

Divieto di manifestazioni pubbliche e private

Divieto assoluto di assembramento

Chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi

*****

Allegato 1 alla ordinanza in data 14 ottobre 2020 n. 68

Laddove non diversamente indicato le strade sono ricomprese nei confini delle aree delimitate Delimitazione Centro Storico Via Gramsci (compresa) Via Bersaglieri d’Italia (compresa) Via Fanti d’Italia (compresa) Via Andrea Doria (compresa) Piazza Acquaverde (compresa) Via Balbi (compresa) Piazza dell’Annunziata (compresa) Via Bensa (compresa) Via Cairoli (esclusa) Via Garibaldi (esclusa) Piazza Fontane Marose (esclusa) Via Luccoli (compresa) Piazza Soziglia (compresa) Piazza Campetto (compresa) Via di Scurreria (compresa) Piazza San Lorenzo (compresa) Via San Lorenzo (esclusa) Piazza Raibetta (compresa) Piazza Caricamento (compresa)

Delimitazione Sampierdarena: Perimetro Nord/Valpolcevera

1) Via Chiusone e Via del Campasso sino a fornice ferroviario (incluse) Ovest1) Via Orgiero (inclusa) 2) Via Tavani (inclusa)

Est/Sud

1) Via Vicenza (inclusa) 2) Via W. Fillak da Via del Campasso a P.za Masnata (inclusa) 3) P.za Masnata (inclusa) 4) Via Rolando (inclusa) 5) Via P. Reti (inclusa) 6) Via Degola (Inclusa 7) Lgo Jurse (incluso) 8) Via Pacinotti (inclusa) 9) Via Sampierdarena (inclusa) 10) P.za Barabino (inclusa) 11) Via di Francia, fra p.za Barbini e Via Dottesio (inclusa) 12) Via Dottesio (Inclusa) 13) Via Pedemonte (inclusa) 14) Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (inclusa)

Delimitazione Cornigliano: Piazza Ernesto Savio, compresa l’intera area della stazione ferroviaria, Via Siffredi fino intersezione via Tonale, Via Tonale, Via Cervetto, Giaradini Melis,

P.zza Massena, Ponte Ansaldo, Rotatoria Luigi Tenco, Via della Superba, Rotatoria S. G. d’Acri, Via S.G. d’Acri, Giardino Lineare, Via Bertolotti. Delimitazione Rivarolo: Via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Via Gioacchino Rossini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, P.zza Petrella, Via Borsieri, Via Campi, Via Walter Fillak (dall’intersezione con via Campasso), Via Benedetto Brin (compresa area Metrò), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civico 1 rosso), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita S.Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civico 4A), Piazzale Bruno Palli, Via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con piazzale Bruno Palli), Via Teresio Mario Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Gastone Pisoni, Piazza Durazzo Pallavicini, Via Celesia, Via Carnia.