Covid: eventi e assembramenti davanti scuola, i chiarimenti di Regione

Di seguito i chiarimenti (f.a.q) di Regione Liguria sull’ordinanza 68 (oggetto prevenzione del Covid-19)

Si richiedono precisazioni in merito al divieto di Manifestazioni pubbliche e private. Risposta: Relativamente alle restrizioni adottate in Comune di Genova si precisa che non sono state adottate misure per le attività di seguito indicate in quanto non sono da intendersi Manifestazioni Pubbliche e Private:

– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi;

– convegni

Per le attività di cui sopra si fa rinvio al rigoroso rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni ed adottate dal Presidente della Regione Liguria nel mese di agosto u.s. vincolanti al fine dello svolgimento delle medesime attività.

Si applica il divieto di assembramento durante l’entrata e l’uscita dai plessi scolastici?

Risposta: E’ da intendersi non applicabile il divieto assoluto di assembramento nelle aree antistanti ai plessi scolastici per il tempo strettamente necessario alla entrata ed alla uscita degli studenti. Permane ovviamente in tale fattispecie l’obbligo di uso della mascherina indossata.