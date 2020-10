Chiavari: nuovi contagi diminuiti rispetto a ieri

A Chiavari è andata meglio di ieri (8 nuovi positivi). Due le guarigioni e solo tre le nuove persone contagiate. E nei prossimi giorni si dovrebbero vedere i risultati dei controlli e di una maggiore attenzione.

Dice il sindaco Marco Di Capua: “Le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 48 a 49. Le persone in sorveglianza attiva sono 84, 8 per rientro dall’estero e 76 per contatti con persone positive.

Non cadere in un nuovo lockdown dipende da tutti noi, ognuno deve fare la propria parte. È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani”.