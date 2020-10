Chiavari: “Nuovi alberi in Piazza del Buono, una lieta notizia”

Da Giovanni Giardini, consigliere Comunale in Chiavari Cambia con me – Chiavari da Tutelare’ riceviamo e pubblichiamo

Nessuna polemica nel rendere noto che ieri si è svolta la Commissione Consiliare seconda Presieduta dall’Avv Federico Messuti e purtroppo la seduta non è stata trasmessa, pubblicamente in diretta, via streaming ne audio e video.

Ho contattato telefonicamente il Presidente segnalandogli lo spiacevole disguido, avendo prima avuto conferma dell’accaduto dall’ufficio comunale competente.

L’inconveniente verificatosi è decisamente spiacevole, visto l’importanza del tema trattato in Commissione: Piste ciclabili “Via dell’Acqua” e centro storico.

Domani protocollerò richiesta di nuova convocazione Consiliare essendo passata in silenzio quella del 14 ottobre.

Invito i miei colleghi sia di opposizione che di maggioranza convocati a rinunciare al gettone di presenza, come gesto dovuto. A un episodio increscioso ne contrappongo uno positivo.

Sono lieto di avere letto oggi sul quotidiano locale che per Piazza del Buono, si punta ad avere gratuitamente gli alberi da piantumare. Infatti, nel mio intervento del 27 Settembre u.s. lamentavo, che per il potenziamento del verde, con una selezione di piante particolari, era stata preventivata una spesa per 148.800 euro.

Bene, pare che questo importo verrà depennato dalle casse comunali Chiavaresi. Essendo riuscito a fare “riflettere” questa Amministrazione, sarà un piacere per me, in futuro, cercare ristoro in Piazza del Buono e sapere che sto beneficiando di un un intervento “gratuito” contemplato in un progetto definito “di responsabilità sociale e ambientale”.