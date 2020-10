Camogli: “No ai cassonetti con apertura manuale”

Alcuni cittadini sottolineano il fatto che a Camogli la maggior parte dei bidoni dei rifiuti, soprattutto per umido, vetro e carta sono con apertura manuale, alcuni con il coperchio rotto che cade per terra. Adesso anche alcuni cassonetti per la plastica e lattine sono senza la leva per aprirle con i piedi. In tempo di covid sarebbe meglio che fossero integri ed a pedale. Suggerisce un lettore, le postazioni doivrebbe essere almeno corredate da una bomboletta di gel per lavarsi le mani.

Nella foto due cassonetti corredati da pedale e un bidone ad apertura manuale