Automobilismo/ Sport Favale 07 con 11 vetture allo slalom “Mignanego – Giovi”

Da Emilio Burlando, liguriamotori.it, riceviamo e pubblichiamo

Nel ricordo di Danilo Mosca, il pilota e portacolori del sodalizio scomparso di recente, la Sport Favale 07 parteciperà in forze al 38° slalom “Mignanego – Giovi”, in programma domenica prossima. La scuderia di Favale di Malvaro sarà, infatti, al via della “classica” genovese con ben undici vetture, la più attesa delle quali è sicuramente la Fiat X1/9 2000 di Gianluca Ticci, fresco vincitore dello slalom Chiavari – Leivi e chiamato ad una nuova prestazione da protagonista.

Cerca un risultato di prestigio anche Giovanni Paone (Elia Avrio ST9), pronto ad entrare nella “top ten” finale della gara. Gianfranco Vigo (Renault R5 GT Turbo) e Giuliano Bozzo (Fiat 500), invece, cercheranno di riscattare quelle noie meccaniche che hanno loro impedito di essere tra i protagonisti dello slalom di Leivi.

La gara segnerà il debutto stagionale, sulle strade amiche, del sempre veloce Paolo Bordo (Renault Clio RS). “Prima” del 2020 anche per Fabio Belmessieri (Peugeot 106) che in classe riceverà la sfida delle analoghe vetture dei compagni di scuderia Luca Tosi e Federico Demartini.

Completano la squadra della Sport Favale 07 ai “Giovi” due piloti under 23 – Tiziano Ticci (Citroën Saxo VTS) e Michael Capanna (Citroën AX) – ed il veterano Elio Canepa, in gara con la Citroën C2.