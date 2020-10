Tigullio: Radio Club, il report degli ultimi 6 mesi

Da Radio Club Levante a firma Marco Ferrini riceviamo e pubblichiamo

Radio Club Levante ha elaborato i dati per completare il report definitivo sulle attività prestare dai propri volontari di protezione civile, iniziata il 14 marzo 2020 e terminata il 21 settembre 2020.

I comuni in cui si sono svolte le attività sono stati Chiavari con 1449 ore di servizi, Santa Margherita Ligure con 1176 ore, Lavagna 163,5 ore, Moconesi 111 ore, Lumarzo 65 ore e Ne con 60 ore, per complessive 3.024,5 ore di attività rivolta al rispetto delle misure di sicurezza anti contagio da Covid.

Attività che ha spaziato dal monitoraggio anti assembramento, dagli avvisi alla popolazione per stare in casa, per il montaggio di una tenda ministeriale per gruppi in quarantena, dalla consegna di bio-contenitori a soggetti in custodia cautelare, alla distribuzione di mascherine, al controllo anti assembramento sulle spiagge, alla verifica del numero di passeggeri su treni e autobus e per finire alla verifica del distanziamento delle persone in coda in prossimità dei seggi elettorali.

I volontari coinvolti complessivamente sono stati 50, come si deduce dalle schede di rapporto inviate alla Regione Liguria.

Sperando che l’attuale situazione non richieda ulteriori interventi assistenziali da parte dei volontari di protezione civile, Radio Club Levante si dedica alla formazione degli iscritti, con un occhio attento alle allerte meteo che ultimamente hanno fatto capolino con una sempre maggiore frequenza nel Tigullio e nel nostro immediato entroterra.

Allego schema grafico aggiornato del report attività RCL nel periodo Covid 19, sviluppato dal vice presidente RCL, Tassano Andrea.