Sori: la programmazione cinema alla Sala Costa

Chiamate un dottore

Mercoledì 14 ottobre ore 21:00

Genere: Commedia

Anno: 2019

Regia: Tristan Séguéla

Attori: Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck Gastambide, Fadily Camara, Lucia Sanchez, Jacques Boudet, Ophelia Kolb

Paese: Francia

Durata: 90 min

Chiamate un dottore!, il film diretto da Tristan Séguéla, segue la storia di Serge (Michel Blanc), un medico di Parigi che lavora di notte su chiamata. Su Serge incombe una minaccia di radiazione a causa di alcuni errori commessi durante la pratica della sua professione.

La sera della vigilia di Natale è l’unico medico di guardia e dovrà coprire tutte le emergenze al SOS-Médecin. Le chiamate incalzano e Serge svogliato e stanco cerca comunque di garantirne la copertura, fino a quando gli viene comunicato l’indirizzo di una paziente che sembra conoscere. Si tratta di Rose (Solène Rigot), che ha bisogno d’aiuto.

Una volta arrivato sul posto Serge incontrerà Malek (Hakim Jemili), un simpatico fattorino in bicicletta di Uber Eats…

Favolacce

Venerdì 16 ottobre ore 21:00

Sabato 17 ottobre ore 21:00

Domenica 18 ottobre ore 21:00

Mercoledì 21 ottobre ore 21:00

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

Attori: Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi, Giulietta Rebeggiani, Max Malatesta, Tommaso di Cola, Justin Korovkin, Giulia Melilio, Laura Borgioli

Paese: Italia

Durata: 98 min

Favolacce, film diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo, è una favola dark ambientata nella periferia meridionale di Roma, uno spazio suburbano isolato, nel quale ogni cosa è talmente banale da diventare monotona, mentre la vita scivola via insipida. Qui vive una piccola comunità di famiglie e i loro giovanissimi figli, che all’età di 12 anni iniziano ad affacciarsi all’adolescenza. Protagonista della storia è una famiglia composta da Bruno (Elio Germano), Dalia (Barbara Chichiarelli) e i loro diligenti figli dodicenni, che frequentano la scuola della zona. Questo normalissimo e tranquillo ritratto di famiglia nasconde, però, un’irrequietezza per nulla confortante e che, come un castello di carte, rimane in piedi in un equilibrio precario, che rischia di venire a mancare con la prima folata di vento. I figli della coppia, infatti, sono dei buoni studenti, cosa che renderebbe orgoglioso ogni genitore, ma i ragazzi non sono felici, si sentono soli. Vittime della passività colpevole degli adulti, i giovani sentono una profonda angoscia e uno sconforto che si tramuta velocemente in rabbia. Sono incastrati nella vita ideale voluta dai genitori, che non hanno capito che la felicità non si può costruire artificialmente.i.

Dreambuilders – La fabbrica dei sogni

Sabato 17 ottobre ore 17:30

Domenica 18 ottobre ore 17:30

Genere: Animazione, Avventura

Anno: 2020

Regia: Kim Hagen Jensen

Paese: Danimarca

Durata: 81 min

Dreambuilders – La fabbrica dei sogni, film diretto Kim Hagen Jensen, è la storia di Minna, una giovane che vede la sua vita completamente cambiata da un momento all’altro. Quando suo padre decide di chiedere alla sua nuova fidanzata di trasferirsi a vivere insieme nella loro casa, Minna non immagina che dovrà fare i conti con la perfida figlia della donna. La sua “sorellastra”, non solo è perfida con lei, ma arriva al punto di terrorizzarla.

Quando Minna trova un modo per accedere al mondo onirico e interferire con i sogni della sorellastra, pensa di aver finalmente risolto il suo problema. Ma la ragazza ancora non sa che intromettersi ne sogni altrui a volte può portare a conseguenze disastrose.

Prezzi:

Intero 6.00 €

Ridotto 5.00 €

Mercoledì ridotto 4.50 €

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni,

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi

– presentarsi preferibilmente mezz’ora prima dello spettacolo per favorire le operazioni di ingresso

– secondo le nuove regole anti Covid potranno accedere al massimo 48 persone, in caso di congiunti il numero può variare

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari della Pro Loco Sori fino ad un massimo di 25 biglietti per spettacolo