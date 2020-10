‘Santa’: “Utenze acqua, luce e gas; manca un ufficio”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Molti cittadini di Santa Margherita Ligure segnalano l’assenza di un ufficio per le utenze acqua, luce e gas del gruppo Iren nel nostro comune presente invece qualche anno fa.

Oggi invece tutto viene scaricato sugli uffici di Rapallo ove si riscontrano code, causando assembramenti e ovviamente disagio in un momento in cui bisogna essere attenti e conservare precauzioni a causa dell’emergenza Covid19.

Chiediamo che l’amministrazione comunale sammargheritese si faccia portavoce di queste richieste e intervenga per chiedere a Iren di aprire un ufficio in Santa Margherita Ligure anche eventualmente inserendo personale percettore del reddito di cittadinanza per migliorare il servizio e renderlo più semplice agli utenti.