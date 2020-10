‘Santa’: contributo Tari per le famiglie

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale ha dato via libera all’approvazione del bando per fornire sostegno economico ai cittadini per il pagamento della Tari e ha implementato di 16 mila euro la voce a bilancio, arrivando a stanziare 60 mila euro in tutto.

Nei prossimi giorni gli uffici comunali redigeranno il documento, che sarà disponibile sul istituzionale, in cui saranno indicati i parametri per accedere al contributo e che saranno quasi del tutto simili a quelli del bando dell’anno scorso.

Dichiara il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona: “Tenendo conto del momento di difficoltà generato dall’emergenza che stiamo vivendo, prosegue l’impegno dell’Amministrazione per destinare quante più risorse possibili in aiuto dei cittadini. Un provvedimento, questo, che va incontro anche alle Associazioni cittadine senza scopo di lucro che abitualmente collaborano con i Sevizi alla Persona del Comune offrendo servizi e aiuti alla nostra comunità”.