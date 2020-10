di Guido Ghersi

A Riomaggiore, nelle Cinque Terre, il sindaco Fabrizia Pecunia, che tiene particolarmente al suo territorio, ha sottolineato che, dopo la Conferenza dei servizi e il progetto esecutivo i tempi sono maturi per la riapertura della nota Via dell’Amore che unisce la stazione a quella della sua frazione di Manarola, per un chilometro, su un sentiero a picco sul mare. Ed ha affermato che: “I lavori devono iniziare entro la primavera 2021”.