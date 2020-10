Recco, angolo via Trieste – via Roma. Per chi proviene da nord e da sud, solo il cartello che indica genericamente “scuola” indirizza verso via Marconi. Da quando fu chiuso l’ospedale, le targhe che indicavano la strada per raggiungere l’ospedale Sant’Antonio non sono più state riposizionate. Ora che l’ospedale ospita diversi servizi sarebbe il caso di ripristinarle e ripeterle in corrispondenza dell’incrocio con via XXV Aprile, anche per informazione di chi arriva da via Pisa.