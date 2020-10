Recco: “Rsa di primo livello presso l’ex ospedale”

Da Gianluca Buccilli capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo



È prossimo l’avvio della nuova legislatura regionale; confidiamo che già all’inizio del suo corso possa trovare effettiva attuazione il progetto per la realizzazione di una Rsa di primo livello presso l’ex Ospedale Sant’Antonio di Recco.

Il Piano Sanitario vigente, oltre alla piastra ambulatoriale, prevede infatti una struttura idonea a garantire la stabilizzazione clinica del paziente una volta esaurita la fase acuta e il sollievo alla famiglia in assenza di condizioni di supporto assistenziale adeguato, nonché la riabilitazione successiva all’evento patologico qualora vi sia un potenziale riabilitativo.

I lavori di riqualificazione strutturale del plesso sanitario di Recco avrebbero potuto iniziare già tre anni or sono.

Lo scorso gennaio, il Direttore sociosanitario di Asl 3, sollecitato da Civica a fornire l’aggiornamento del cronoprogramna degli interventi, dichiarava che la ditta incaricata non aveva ancora protocollato in Comune gli elaborati grafici e la relazione descrittiva.

Da allora, il procedimento amministrativo non ha conosciuto significativi “passi in avanti”.

Il territorio del Golfo Paradiso e la sua utenza (composta da una popolazione prevalentemente anziana), faticano a convivere con questo disservizio che pregiudica, almeno in parte, la qualità dell’offerta sanitaria pubblica.

La prossima amministrazione regionale dovrà anche riorganizzare i servizi di medicina territoriale.

L’affanno delle strutture ospedaliere durante l’emergenza pandemica ha mostrato la necessità di investire sulla medicina generale del territorio, dotandola delle risorse necessarie a sistematizzare la sua azione di prevenzione, assistenza alla cronicità, supporto alla non autosufficienza e alle piccole acuzie.