Recco: improviso decesso dell’ingegnere Enrico Fantoni

E’ mancato improvvisamente questa mattina l’ingegnere Enrico Fantoni, 83 anni. Lascia in un immenso dolore la moglie “Dede” Frisoni Dufour. Era stato membro del direttivo della Fondazione Teatro Sociale, prima come sostenitore, poi come rappresentante del Comune di Recco, finché questo Ente non ha deciso di ritirarsi. A Recco aveva dato vita anche ad una serie di iniziative artistiche e culturali che avevano avuto al loro centro Villa Dufour di Mulinetti.

Farida Simonetti, direttrice di Palazzo Spinola spiega: “Lo avevo conosciuto nel periodo in cui aveva avviato il restauro della villa di Mulinetti. Mi aveva stupito la sua attenzione nel voler conservare ogni dettaglio. Un restauro conservativo nel pieno rispetto sia di chi aveva disegnato la villa, sia di chi l’aveva abitata e vissuta. Era nata così la rassegna annuale “En plein air” con la valorizzazione di alcuni aspetti come la tavola imbandita di Villa Dufour. L’altra caratteristica che mi aveva stupito era quello di aprire al pubblico un bene privato. Una persona senz’altro unica ed eccezionale”.