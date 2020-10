Dopo tantissimi anni di onorato servizio, dall’1 novembre andrà in pensione la storica responsabile della biblioteca di Rapallo, Tamara Olivari. Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco e la consigliera Elisabetta Ricci hanno voluto salutarla. Dice Bagnasco: “L’abbiamo ringraziata per l’impegno che ha da sempre dedicato al suo lavoro e alla passione per la lettura che è riuscita a trasmettere a tanti bambini e ragazzi”.

Il sindaco Carlo Bagnasco, Elisabetta Ricci e, a destra, Tamara Olivari