Rapallo: il teorema Carannante e il porto privato

Da Andrea Carannante, Comitato Difendi Rapallo/No porto, riceviamo e pubblichiamo

Il comitato Difendi Rapallo/No porto valutando ciò che è stato pubblicato negli ultimi due anni sugli organi di stampa ed ascoltato in Consiglio comunale a Rapallo riguardo il porto Riva desidera fare alcune considerazioni.

Eravamo rimasti, se ricordiamo bene, ad un “avviso di sfratto” con decadenza della concessione del “porto turistico internazionale Carlo Riva”, che chiameremo “porto privato”, se il concessionario non avesse dato seguito agli accordi presi sui tempi di ricostruzione della diga, “fondamentale” secondo l’amministrazione pubblica per proteggere Rapallo dai marosi (a proposito, speriamo che in Consiglio vengano forniti i dati tecnici e scientifici per comparare esattamente la mareggiata del 2018 e del 2020 e non avere più dubbi sull’altezza necessaria alla diga per assolvere il suo compito di scudo del centro abitato).

Non riuscendo a rispettare gli accordi presi ecco che si fa avanti un altro privato in aiuto, giusto poco prima del termine (già derogato una volta).

In aiuto di chi? Si immagina del concessionario, pare ovvio.

Mi pare che fin qui ci siamo, semplicemente seguendo le cronache.

Cronache che proseguono raccontando come il privato accorso in aiuto chieda agli amministratori pubblici una modifica degli accordi su cui pendeva l’ultimatum tassativo del soggetto pubblico.

Cosa si chiede mezzo stampa e come riferito dai rappresentanti della parte pubblica che partecipano a vari incontri con la controparte?

Non lo si dice chiaramente ma lo si capisce guardando le mappe che misurano il patrimonio paesaggistico pubblico in base a dei codici di tutela.

Guardando la mappa qui sotto tratta dal PTCP, piano territoriale di coordinamento paesistico, si comprende il tipo di tutela a cui è soggetta l’area del patrimonio paesaggistico pubblico vincolato ed appartenente ad uno dei comprensori più famosi e protetti al mondo quale il Promontorio di Portofino in quella parte che si affaccia su Rapallo e che arriva fino al torrente Boate (i confini sono ben citati nella legge di tutela del Promontorio di Portofino del 1954).

Per farne che? Un complesso immobiliare costruito alle spalle del porto: esattamente ciò contro cui la legge di tutela vigente è concepita, per evitare che si alteri aspetto ed assetto di una determinata area di valore incalcolabile e fondamentale, ovviamente in una ottica di attrattiva turistica e di fruizione pubblica. Nella tutela dal 1974 sono comprese le strutture portuali oggi esistenti, autorizzate e costruite in deroga alla legge di tutela gia in vigore decenni fa.

Quindi si passa dall’ultimatum per accordi gia presi ad una trattativa per cedere tutela del territorio e barattare quindi parte di paesaggio tutelato, patrimonio pubblico incalcolabile, con immobili di patrimonio privato calcolabilissimi.

Dalla mappa del PTCP allegata al commento, si capisce chiaramente che MA, area di mantenimento, non è equiparabile per esempio ad un’area TU (tessuto urbano) ma rappresenta ben altro patrimonio di valore pubblico, totalmente diverso, dettagli questi che ne un immobiliarista ne un amministratore pubblico possono non conoscere. Dimenticavo, CE sta per “area conservativa”, la più tutelata in assoluto dove tutto è immutabile.

Confidiamo che in Consiglio tutto ciò venga bene spiegato per una giusta comprensione da parte dell’opinione pubblica e della cittadinanza a cui il patrimonio paesaggistico appartiene. Come comitato stiamo ricevendo le adesioni di tutte le forze ambientaliste e abbiamo avviato contatti a livello nazionale per avere una sponda legale, a quanto pare necessaria per evitare l’ennesima cementificazione. Vogliamo un progetto popolare che coinvolga la città, che porti lavoro, indotto e benessere per tutti i cittadini. No a progetti chiusi riservati solo per i profitti di pochi.