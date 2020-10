Rapallo: fuga gas e famiglie evacuate, colpa di una bombola

Allarme questo pomeriggio a Rapallo in via Lamarmora per una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti disponendo l’evacuazione temporanea degli appartamenti occupati, in attesa di trovare la causa della fuga e correre ai ripari. Il gas proveniva da una bombola difettosa che è stata rimossa. Le famiglie hanno così potuto tornare nelle loro abitazioni.