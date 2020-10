Liguria/ Un sondaggio dedicato al turismo, come partecipare

Da Barbara Passalacqua riceviamo e pubblichiamo

Ciao! Stiamo lavorando ad un progetto di valorizzazione della nostra regione. Vuoi aiutarci? Questo sondaggio, creato in collaborazione con Palazzo Ducale, è stato creato per comprendere meglio le passioni e gli interessi turistici e culturali delle persone per la regione Liguria.

Il sondaggio è anonimo, se desideri puoi però lasciarci il tuo indirizzo e-mail, per continuare a partecipare alla nostra ricerca. Si tratta di un Project work, senza scopo di lucro, senza nessun impegno e solo a fini formativi.

Grazie per il tempo che vorrai dedicare al nostro progetto: la tua partecipazione è più che preziosa perché ci aiuterà a lavorare in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze!

Serena, Chiara, Giada, Barbara, Elena e Valentina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0QZdxmm3KgnbVhVUDLj61waAvUintszXFbfxJPLOsoIOKOA/viewform?usp=sf_link