Levanto: in arrivo il ‘gioco emozionale’ per promuovere l’uso della mascherina

di Guido Ghersi

Indossare la mascherina è gesto fondamentale, lo dicono i virologi, per tutelare sé stessi e gli altri.

Qualche giorno fa il Comune della Spezia ha annunciato una mini-campagna di comunicazione sui social network per ricordare, soprattutto ai giovani, che indossare la mascherina è un gesto di altruismo e che farlo non limita la vita quotidiana.

RLV La Radio a Colori ha pensato di affiancare a questa comunicazione un’iniziativa multipiattaforma (via radio e sui social), in una sorta di “gioco emozionale”.

Con il prezioso aiuto del noto fotografo Hans Visser, che si firma Hanimages©, una serie di “selfie” iniziali dimostrano che le emozioni “bucano” la mascherina e raggiungono comunque gli altri; la mascherina non limita le nostre relazioni sociali e non compromette la nostra identità o gli stati d’animo, quali che essi siano: allegria o tristezza, entusiasmo o melanconia, preoccupazione o fiducia.

La campagna inizierà venerdì 16 ottobre a mezzogiorno.

Ai soggetti iniziali, oltre ad altri scatti di Hanimages©, si aggiungeranno i selfie che manderanno gli ascoltatori e gli utenti social alla pagina Facebook RLV La Radio a Colori; saranno invitati a farlo tramite post sui social e spot radiofonici.

Si potrà, dietro la mascherina, ridere o sorridere, stupirsi od emozionarsi, essere pensierosi o innamorati… E i più espressivi tra coloro che invieranno il proprio selfie diventeranno protagonisti della campagna di responsabilità sociale di RLV La Radio a Colori: “Ferma il Virus, non le Emozioni”-

Il testo dello spot radiofonico (in onda da Venerdì 16 Ottobre)

“Ferma il Virus, non le Emozioni”: Io sono allegro (il tono è sempre di conseguenza), tu sei triste, egli è arrabbiato, noi siamo entusiasti, voi siete pensierosi, essi sono sereni”. Tutte le emozioni sono possibili, anche indossando la mascherina. Facciamo un gioco: fatti un selfie con la mascherina, esprimendo uno stato d’animo, e poi mandaci la tua foto via Messenger alla nostra pagina Facebook Rlv-La Radio a colori, con il tuo nome di battesimo e il tuo stato d’animo. I più espressivi diventeranno protagonisti della campagna di responsabilità sociale di Rlv La radio a Colori. “Ferma il Virus, non le Emozioni” con Rlv!

