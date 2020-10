Deiva: “Iniziativa Codacons premia il nostro turismo”

Dall’ufficio turistico del Comune di Deiva Marina riceviamo e pubblichiamo

Con grande soddisfazione vi annunciamo che la Codacons ci ha confermato l’esito positivo dell’istruttoria volta al riconoscimento al nostro Comune dell’Ok Comune post covid – Avanti turismo.

Un’iniziativa della Codacons rivolta ai piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti che si sono distinti per la sensibilità e l’impegno concreto per il rilancio del proprio territorio per essersi adeguati alle prescrizioni, preservando la salute dei propri cittadini e il rilancio del turismo locale.

Ringraziamo per questo riconoscimento i nostri uffici che hanno seguito la pratica con successo e serietà, la Proloco di Deiva Marina da sempre collaborativa, tutti gli operatori del settore, i nostri Vigili e Carabinieri, tutti i volontari di Protezione Civile e Croce d’Oro, i nostri cittadini e tutti i turisti che frequentano il nostro territorio.

L’Assessore al Turismo Dott.ssa Giovanna Passano