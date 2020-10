Chiavari: Società Economica, 500 nuovi libri per la biblioteca

Dall’ufficio stampa della Società Economica riceviamo e pubblichiamo

Si arricchisce di oltre 500 nuovi volumi l’offerta libraria della Biblioteca della Società Economica, che vanno ad aggiungersi ad un patrimonio già a disposizione dell’utenza di circa 90 mila titoli.

Grazie al “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, la Biblioteca chiavarese ha potuto accedere ad un contributo di 10.000 euro (Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria). Il contributo era caratterizzato da due vincoli: spendere in toto la somma entro il 30 settembre 2020 e rivolgersi per gli acquisti ad almeno tre librerie del territorio (dove spendere almeno il 70% del fondo ottenuto).

Con grande soddisfazione il responsabile della Biblioteca e vice Presidente della Società Economica, Enrico Rovegno anticipa alcune delle nuove acquisizioni, che a breve saranno a disposizione sugli scaffali: “La novità principale riguarda la creazione di “angolo della poesia” che realizzeremo nella sala di lettura e che ospiterà trentasette volumi della pregevole collana “I Meridiani”, che saranno messi in sola consultazione oltre a settanta volumi della “Collana Bianca” di Einaudi. Ci siamo resi conto che la nostra biblioteca era piuttosto carente in questo genere letterario ed abbiamo rimediato con oltre un centinaio di libri, dedicati ad autori italiani e stranieri, dai più noti ai classici ai contemporanei. Abbiamo anche incrementato un settore che esisteva già, dedicato ai libri di argomento ligure, con novanta nuove acquisizioni. Potremmo invece chiamare “consigliati dai lettori” la serie di libri, circa settanta, di argomento vario suggeriti appunto dai nostri utenti più fedeli. Abbiamo inoltre provveduto, con 265 acquisti, a rafforzare la presenza di alcuni classici del Novecento, potendo così proporre l’opera omnia di scrittori determinanti nella storia della letteratura”.