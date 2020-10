Chiavari: “Piste ciclabili, avremmo potuto essere all’avanguardia”

Dal gruppo consigliare ‘Partecipattiva’ riceviamo e pubblichiamo l’intervento in commissione del consigliere Giorgio Canepa con oggetto Piste ciclabili – Vie dell’acqua

Come ben descritto e chiarito dall’ Assessore Bisso, questa “pista ciclabile” è tecnicamente corretta.

Potrà avere anche dei piccoli problemi “sentiti” da qualche cittadino, ma quale opera non trova mai qualcuno che, per motivi suoi o politici, abbia qualcosa da dire. Indispensabile è incontrare le necessità della comunità e non le esigenze “particolari” del singolo. Poi se in coincidenza di fattori che possono cambiare il contesto, è possibile prevedere piccoli cambiamenti sarà il tempo, con il supporto dei tecnici, a dirlo. si

Ma non dimentichiamo anche alcune altre cose storiche, magari del passato ma che a mio parere politicamente non sono marginali:

Mi chiedo dove era il Consigliere Giardini quando il progetto era stato visto e discusso (e non solo una volta) in maggioranza, in quel tempo vi era ancora e partecipava alle riunioni. Come mai critica solo adesso ‘ Non mi pare sia un atteggiamento di coerenza.

Il progetto non era “segreto”, era stato pubblicizzato più volte anche sulla stampa e TUTTI (Consiglieri ma anche singoli Cittadini) potevano accedere alla documentazione

Il finanziamento iniziale era intorno ai 400.000 Euro, ma poi per non ben comprensibili ragioni l’Amministrazione Levaggi ne ha “ceduto” una parte al Comune di Cogorno, o meglio a chi sta usufruendo di un’altra parte consistente di finanziamento, che al momento non sono ancora riuscito a ben capire.

L’ Amministrazione Levaggi aveva presentato più volte il progetto, certo aveva alcuni problemi ed era stato “criticato” dalle minoranze. Tutto legittimo, ma legittimo sarebbe stato anche che la Maggioranza di Levaggi realizzasse la pista …. come mai non ha mai avuto il coraggio di procedere … forse temeva le critiche di qualche Cittadino?

Ogni tanto, o meglio direi molte volte, è necessario agire e realizzare se si ha una accettabile certezza che il bene comune sia raggiunto …. rimanere sempre alla finestra certo non si hanno critiche ma …. come far evolvere la Città se …..

Al termine, visto che qualche Consigliere di minoranza ha sollevato l’argomento riguardante un piano globale della ciclabilità a Chiavari, ho aggiunto quanto di seguito: