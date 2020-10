Chiavari: pista ciclabile, Giardini risponde a Canepa

Da Giovanni Giardini, Consigliere Comunale in Chiavari di Cambia con me Chiavari da Tutelare, riceviamo e pubblichiamo

Oggi in Commissione Consiliare ascoltando l’intervento dell’Arch. Massimiliano Bisso si è sentito un rumore particolare “il grima”.

È un suono fastidioso, è quello tipico delle unghie sulla lavagna.

Lo si è avvertito in particolare quando ha cercato in tutti i modi di “salvare” il Consigliere delegato alle Piste ciclabili, Giorgio Canepa.

Non è servito il “lavoro” dell’Assessore ai Lavori Pubblici, perché baldo e fiero Canepa interveniva e palesemente dimostrava la sua piena responsabilità nel tracciato della ciclabile sul lungomare.

I progettisti, peraltro assenti, sono stati surclassati dalla sua esperienza e modestia.

Il bello è che il Green Canepa si chiede dove era il Consigliere Giardini (ancora in maggioranza, prima della cacciata per Progetto Italgas inapplicabile).

È vero, ero presente quando il progetto era stato discusso, (e non solo una volta), ma sempre scettico e critico.

Ho sempre sostenuto di fare la pista lato mare, trovando sempre il diniego alle mie proposte e ai miei suggerimenti.

Oggi Canepa, padrone assoluto della materia, trova che il risultato ottenuto a lui vada bene.

Il Consigliere green non ricorda quanto da lui dichiarato sul Secolo XIX in data Lunedì 17 agosto 2020: “Appena possibile, finito il lavoro in corso, modificheremo il tratto che, attualmente, passa sul marciapiede, portandolo sulla strada”.

Allora, Consigliere Canepa, a che gioco giochiamo? Lei parla della mia coerenza? Pensi alla sua! Ognuno deve fare quello che sa e non quello che pensa di sapere.

Anch’io da bambino volevo volare, ma poi mi hanno spiegato che non avevo le ali.

p.s. Piccolo dettaglio, non si riesce a capire questa maggioranza.

Oggi muta e senza parole. Anche il Presidente del Consiglio Antonio Segalerba diceva a suo tempo che non approvava il modo in cui è stata realizzata, come lo sottolineava Corticelli Alberto.