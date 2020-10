Chiavari: Entella, doppio appuntamento con la Lipu

Da Federica Bisanti, responsabile Lipu Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Doppio appuntamento con la Lipu nel Tigullio per il prossimo fine settimana. Protagonista di due eventi sarà il fiume Entella:

sabato 17, in occasione della Pedalata sostenibile, organizzata dalla Città metropolitana di Genova con la collaborazione dei Comuni di Chiavari e Lavagna, i volontari della LIPU saranno presenti con un loro gazebo nel Parco Rensi, per dare l’occasione ai ciclisti, ma anche ai cittadini, passanti e curiosi, di fermarsi ad ascoltare curiosità, informazioni, notizie sull’oasi e i suoi abitanti piumati;

domenica 18 si svolgerà l’escursione naturalistica lungo le sponde del fiume per imparare a osservare gli uccelli selvatici che vivono il fiume e quelli che in queste settimane si fermano nell’oasi per una sosta del loro viaggio migratorio verso i paesi caldi.

Per chi vuole incontrarci sabato l’appuntamento è nel Parco Rensi, lato Chiavari dalle 10,30 alle 13 presso il nostro gazebo; per chi vuole partecipare all’escursione è necessario iscriversi con un’email a tigullio@lipu.it e poi presentarsi domenica 18 alle 8,30 c/o area cani, lato Lavagna.

PS. Circa l’evento “Pedalata sostenibile” questo il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pedalata-partecipata-sostenibile-lavagna-chiavari-120966864147